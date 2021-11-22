22 Ноября 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Северный широтный ход, река Надым, ЯНАО, железная дорога (2019) | Фото: Годовой отчет Корпорации развития

Проектирование Северного широтного хода подходит к концу

Проектирование Северного широтного хода подходит к концу, проектная документация по основным разделам выходит на Главгосэкспертизу.

Такое заявление в эфире "России-24" сделал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Он отметил, что во время проектирования произошло подорожание материалов, в том числе металла. В связи с этим необходимо принять ряд решений.

"Вопрос активно очень обсуждается на площадке правительства", - заявил губернатор.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

Ранее сообщалось, что строительство магистрали Северного широтного хода (СШХ) может начаться уже в следующем году.



Теги: СШХ, Северный широтный ход, инфраструктурный кредит



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