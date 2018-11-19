19 Ноября 2018
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СМИ: пять банков профинансируют Северный широтный ход

Переговоры с банками о финансировании железнодорожного проекта Северный широтный ход на Ямале перешли в завершающую стадию перед подписанием кредитного соглашения.

Средства выделит синдикат сразу из пяти банков. Проект реализует компания СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у "дочки" РЖД "КРП-инвест"), с ней в начале октября Росжелдор подписал концессионное соглашение.

Чтобы построить центральный участок дороги Обская – Салехард – Надым, на который требуется 130,5 млрд руб., необходим кредит в 97,2 млрд. На конкурс было подано три заявки: от Сбербанка, от ВТБ и от синдиката с участием Газпромбанка, ВТБ, ЕАБРа и ВЭБа, сообщают "Ведомости".

Ранее бывший замглавы Минэкономразвития, а ныне главный экономист и заместитель главы правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач раскритиковал проект.

Напомним, СШХ - железная дорога в 700 километров, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Он пройдет по маршруту Обская — Салехард — Надым и обеспечит связь транспортной системы России с Северным морским путем (СМП) через порт Сабетта. Президент России Владимир Путин отмечал, что этот проект даст новый импульс развития российской Арктике. Стоимость СШХ оценивается в 260 млрд руб.

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СМИ: пять банков профинансируют Северный широтный ход

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Теги: банки, Северный широтный ход



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