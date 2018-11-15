Газ вывозить да оленей пугать. Клепач усомнился в нужности СШХ

Бывший замглавы Минэкономразвития, а ныне главный экономист и заместитель главы правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач раскритиковал проект строительства Северного широтного хода, сообщает РБК.

Выступая на конференции "Российские регионы в фокусе перемен" он заявил, что кроме "вывоза сжиженного газа и пугания оленей" на людях этот проект никак не скажется и что деньги на строительство этой железной дороги были собраны с других российских регионов.

Напомним, СШХ - железная дорога в 700 километров, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Он пройдет по маршруту Обская — Салехард — Надым и обеспечит связь транспортной системы России с Северным морским путем (СМП) через порт Сабетта. Президент России Владимир Путин отмечал, что этот проект даст новый импульс развития российской Арктике.Стоимость СШХ оценивается в 260 млрд руб.