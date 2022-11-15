Проект "Северный широтный ход" приостановлен

Проект Северного широтного хода (СШХ) на Ямале сейчас приостановлен. К нему вернутся после того, как будут реализованы другие приоритетные проекты, в частности Восточный полигон, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Северный широтный ход - мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона", - сказал Хуснуллин.

По его словам, к строительству СШХ вернутся после реализации проектов Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла.

Напомним, впервые информация о приостановке строительства СШХ появилась в марте текущего года из-за ухудшения экономической ситуации. Сообщалось, что из-за высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, правительство решило отложить проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру.

Однако сразу после появления этих сведений губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что работа над строительством Северного широтного хода (СШХ) будет продолжена.

Он отметил, что было принято решение переформатировать проект. В финансовой модели была заложена существенная часть заемных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заемное финансирование нецелесообразно и что стоит задача заменить эти средства другими источниками.

"Северный широтный ход" – проект железной дороги длиной 707 км, которая должна соединить Северную и Свердловскую железные дороги и дать возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивалась более, чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ должен составить 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.