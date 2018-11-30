Строительство Северного широтного хода снова под вопросом

Из проекте федерального бюджета исключены расходы на выделение участков для строительства магистрали Обская – Салехард – Надым. Предполагалось, что землей стройку Северного широтного хода должен был обеспечить Росжелдор.

По данным "Ведомостей", при корректировке бюджета расходы отложили до следующего трехлетнего периода – после 2021 г. При этом по условиям концессионного соглашения строительство дороги должно начаться уже в 2019 г.

Изымать землю для строительства может только Росжелдор. Если средства на эти мероприятия не заложены, финансировать их могут предложить частным инвесторам.

Как сообщало Накануне.RU, в конкурсе на право финансировать строительство СШХ принимают участие Сбербанк, ВТБ и синдикат банков с участием ВТБ, ВЭБа, Евразийского банка развития (ЕАБР) и Газпромбанка.