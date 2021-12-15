Рогозина допросили в качестве свидетеля по делу Сафронова

Главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении его советника Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Иван Павлов (признан в России СМИ-иноагентом). Он уточнил, что допрос прошел летом. Другие подробности адвокат не привел.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.

В августе Рогозин сообщил, что Сафронов продолжает оставаться его советником.

В Роскосмосе ранее опровергали, что дело Сафронова связано со службой в госкорпорации. Однако в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что эпизод связан именно с работой на посту советника Дмитрия Рогозина.