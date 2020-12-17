Путин назвал "чушью собачьей" версию, что через дело Сафронова кто-то давит на Рогозина

Владимир Путин прокомментировал дело журналиста Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене. Президент считает, что врагов у Сафронова в рядах силовиков (СКР, ФСБ) нет, и что версия о давлении на главу Роскосмоса через журналиста тоже не заслуживает внимания.

"Я же не говорил, что его [Сафронова] обвиняют за то, что он работал помощником Рогозина. Эпизоды, которые ему вменяют, не связаны и с журналисткой работой. Надо чтобы следствие спокойно разобралось. Там же нет желающих его преследовать. Личных врагов нет. Он никого не прищучил. Вопрос в другом – то, что он сделал, подпадает под то, что ему инкриминируют? Давят через Сафронова на Рогозина? Да чушь собачья, что на Рогозина давят. Рогозин – чиновник, если он работает хорошо – пускай работает, если не хочет работать, или работает плохо – не будет работать. Если следователи не докажут вину Сафронова – надо будет извиниться", - заключил президент.