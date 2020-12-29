Рогозин надеется, что его советник Сафронов, обвиняемый в госизмене, выйдет на свободу

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пристально следит за делом своего советника Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

По словам чиновника, он надеется, что Сафронов выйдет на свободу. Рогозин подчеркнул, он следит за тем, что происходит с Сафроновым, за тем, как идет следствие, работают адвокаты, и даже за тем, какие вопросы задавали журналисты президенту РФ Владимиру Путину по поводу дела Сафронова.

"Мы надеемся на то, что следствие сделает необходимые выводы. Мы надеемся на то, что Иван будет на свободе", - цитирует РИА Новости Рогозина по эфиру на радио "Комсомольская правда".

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Напомним, ФСБ считает, что Сафронов, обвиняемый в госизмене, передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.