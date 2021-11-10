У российских спецслужб есть данные о контактах японских дипломатов с Иваном Сафроновым - источник

У российских спецслужб есть данные о контактах советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова с сотрудниками аппарата японского военного атташе в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Он сообщил, что контакты эти были многолетними. Якобы, иностранцев интересовали перспективные разработки вооружений, военно-техническое сотрудничество России с другими странами.

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Напомним, Сафронов сейчас находится в СИЗО как обвиняемый по делу о госизмене.

"В период с 2012 по 2018 годы японские военные дипломаты провели в Москве с Сафроновым десятки встреч. При этом ему предварительно направлялись вопросы о планах поставок российских вооружений зарубежным странам", - цитирует агентство своего инсайдера.

Среди прочего военный атташе Японии расспрашивал Сафронова о военных контрактах, характеристиках различного оружия, кадровых перестановках в Минобороны, местах базирования некоторых подразделений и т.д.

"Российские спецслужбы считают, - сказал собеседник агентства, - что практически все японские дипломаты, встречавшиеся с Сафроновым, были представителями разведки".