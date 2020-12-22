Путину доложат о том, что в обвинении Сафронова нет упоминаний о работе в "Роскосмосе"

Владимиру Путину доложат о публикации в СМИ про отсутствие в постановлении следователя по делу Ивана Сафронова периода его работы в Роскосмосе. Об этом сообщил заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене опубликовала газета "Ведомости". Документ был предоставлен одним из защитников Иваном Павловым.

Отвечая на вопрос, приведет ли это к каким-то последствиям, Песков ответил, что не может ничего сказать по этому поводу. По его словам, это не может влиять на суть обвинений Сафронову, передает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что дело в отношении Ивана Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал при работе в Роскосмосе.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции Путин прокомментировал дело журналиста. Президент считает, что врагов у Сафронова в рядах силовиков (СКР, ФСБ) нет, и что версия о давлении на главу Роскосмоса через журналиста тоже не заслуживает внимания.

Напомним, Сафронов был задержан 7 июля в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. В Роскосмосе ранее опровергали, что дело Сафронова связано со службой в госкорпорации.