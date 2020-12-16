Информацию о намерении Сафронова заключить досудебное соглашение не подтвердилась

Адвокаты советника главы "Роскосмоса" и журналиста Ивана Сафронова не подтвердили информацию о его намерении заключить досудебное соглашение.

Как сообщил правозащитник Дмитрий Катчев, Иван интересовался условиями содержания в колонии строгого режима. Таким образом, Сафронов не обсуждал с ним и его коллегами возможность досудебного соглашения.

Другой адвокат, Даниил Никифоров, сообщил, что на ранней стадии расследования речь о соглашении заходила всего один раз: вскользь о ней спрашивал представитель следствия, пишет "Коммерсант".

Ранее РИА "Новости" сообщили, что Сафронов несколько раз проговаривал со следователем и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения.

Напомним, Сафронов был задержан 7 июля в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. В Роскосмосе ранее опровергали, что дело Сафронова связано со службой в госкорпорации.