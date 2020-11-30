Сафронову продлили арест до 7 марта

Лефортовский суд Москвы до 7 марта продлил срок содержания под стражей советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены, сообщает РИА Новости. Продление ареста требовало следствие.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Напомним, ФСБ считает, что Сафронов, обвиняемый в госизмене, передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.