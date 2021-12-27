Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса"

Мосгорсуд продлил на три месяца (до 7 апреля) арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене.

О продлении ареста просило следствие ФСБ. Заседание из-за секретности дела проходило в закрытом режиме, передает РИА Новости.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.

В Роскосмосе ранее опровергали, что дело Сафронова связано со службой в госкорпорации. Однако в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что эпизод связан именно с работой на посту советника Дмитрия Рогозина.