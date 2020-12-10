Путин: Госизмена Сафронова связана с работой в Роскосмосе

Владимир Путин заявил, что дело в отношении Ивана Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал при работе в Роскосмосе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, Сафронов был задержан 7 июля в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. В Роскосмосе ранее опровергали, что дело Сафронова связано со службой в госкорпорации.