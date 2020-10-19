СМИ: Следствие считает чешского журналиста вербовщиком Сафронова

Мартин Лариш, чешский знакомый обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник. По его данным, Лариш завербовал Сафронова для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой - Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США.

Ранее СМИ сообщили, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле.

Напомним, ФСБ считает, что Сафронов, обвиняемый в госизмене,передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца.

Как сообщил адвокат Иван Павлов, данные о передаче Сафроновым гостайны стали известны от генерала Службы внешней разведки. Из письма из СВР следует, что человек, якобы получивший от Сафронова секретные сведения, – неназванный иностранец, шпион.