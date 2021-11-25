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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми провели круглый стол из-за повышения стоимости проезда

В Перми состоялся круглый стол по изменениям в работе общественного транспорта и новому тарифному меню, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Участие в нем приняли сотрудники мэрии, депутаты, перевозчики, общественники. Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин, сообщил, что для горожан разработаны разные виды тарифного меню.

"Оно стало удобнее и выгоднее, чем было раньше. Для тех жителей Перми, кто пользовался бесплатными пересадками, разработаны тарифы безлимитных проездных", - заявил он.

По словам Хайруллина, при использовании различных видов проездных минимальная стоимость одной поездки может составить от 11 до 21 рубля. Использование нового безлимитного проездного становится выгодным при регулярных передвижениях по городу в течение года. Варианты безлимитных проездных для владельцев транспортных карт выгоднее действующей сейчас системы пересадок. Они позволяют совершать неограниченное количество пересадок с любым интервалом времени на любые городские автобусы и трамваи.

"Изменения в тарифном меню ориентированы в первую очередь на ту категорию граждан, которая регулярно пользуется общественным транспортом. Сейчас наша общая задача – дать горожанам полную и достоверную информацию о новом тарифном меню, разъяснить нашу логику и рассказать о возможностях экономии с безлимитными проездными", – подчеркнул заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов.

Напомним, с 10 января 2022 года начнет действовать новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки вырастет с 26 до 33 рублей. Также отменены бесплатные пересадки. Возмущенные таким решением думы пермяки требуют отставки главы дептранса Анатолия Путина, отмены решение гордумы о повышении стоимости проезда и моратория на ее повышение до тех пор, пока не будет пересмотрена методика расчета тарифа и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы.

Инициативная группа жителей утверждает, что повышение стоимости проезда не обосновано ни с экономической, ни тем более с социальной точки зрения. А чиновников мэрии обвиняют в том, что они не выполняют своих обязанностей по оказанию качественных услуг по перевозке пассажиров и обоснованному расходованию бюджетных средств.



Теги: проезд, тариф, транспортная реформа, стоимость, бесплатные пересадки



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Ранее 24.11.2021 14:59 Мск Пермяки требуют отставки Путина из-за повышения стоимости проезда
Ранее 19.11.2021 13:43 Мск Пермяки протестуют против новых тарифов на транспорт: пока путем создания петиций
Ранее 16.11.2021 13:40 Мск Пермякам повысили стоимость проезда и отменили бесплатные пересадки
Ранее 16.11.2021 11:22 Мск Пермская гордума может повысить стоимость проезда уже сегодня


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