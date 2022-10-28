28 Октября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Глава дептранса не исключил повышение реальной стоимости проезда в Перми

Глава дептранса не исключил повышение реальной стоимости проезда в Перми, сообщает РБК Пермь со ссылкой на начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина.

Он сообщил, что индексация цены на проезд "необходима", однако она будет точно ниже экономически обоснованного тарифа.

"Обоснованный тариф на проезд в следующем году составит 39 рублей, однако 39 рублей не трансформируется в такую же стоимость для пассажиров. В любом случае индексация тарифов необходима для того, чтобы мы могли планировать работу и развитие отрасли", – заявил Путин.

С начала 2022 г. в Перми начало действовать новое тарифное меню, по которому стоимость проезда выросла с 26 до 33 руб. Кроме того, власти отменили бесплатные пересадки и изменили цены на проездные билеты. По новым правилам пересадка теперь стоит 16,5 руб. Стоимость проездного билета на 30 поездок выросла до 940 руб., на 40 поездок — до 1,2 тыс. руб., безлимитного — до 1,8 тыс. руб. При этом была отменена скидка на оплату проезда по безналичному расчету. На фоне роста стоимости проезда власти сократили длинные маршруты, ведущие в отдаленные регионы Перми. Несмотря на это, убытки отрасли по-прежнему достигают около 2 млрд руб., а в конце августа 2022 г. появилась информация о готовящемся новом повышении стоимости проезда, хотя чиновники это отрицают и говорят, что возрастет лишь экономически обоснованный тариф.

Теги: проезд, тариф, стоимость проезда



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