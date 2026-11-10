"Волна купол гарант": комплекс РЭБ защитит приграничье от Starlink

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна купол гарант" сможет подавлять сигналы спутниковой сети Starlink и прикрывать важные объекты в приграничных районах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства уточнил: пока система не закрывает все нужные участки, но специалисты уже подготовили план развертывания. По нему защиту будут поэтапно распространять на самые значимые объекты.

Ранее сообщалось, что победившие на выборах в конгресс демократы уже готовят расследование о замедлении работы Starlink и Starshield для ВСУ: комитет сената по международным отношениям направил ряду компаний и представителям администрации президента требование о сохранении необходимых документов, а Илон Маск получил запрос в связи с ограничениями Starlink.