Пермяки протестуют против новых тарифов на транспорт: пока путем создания петиций

Недовольные недавним повышением стоимости проезда в городском транспорте и отменой бесплатных пересадок пермяки создают петиции в интернете, передает корреспондент Накануне.RU.

Петицию против повышения стоимости проезда создал пермский крайком КПРФ.

"Уже не первый год городские власти ставят над нами транспортный эксперимент. И вот настал момент, когда чиновники в очередной раз добрались до наших кошельков. В ближайшее время планируется повысить действующую цену за проезд до 33 рублей. Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к главе города Перми Алексею Демкину и депутатам Пермской городской думы с тем, чтобы отменить необоснованный рост цен на проезд", - говорится в сообщении.

В настоящий момент петицию подписали уже 325 человек.

Вторая петиция - требование вернуть бесплатные пересадки либо изменить действующие маршруты. Пермяки выражают возмущение сокращением длинных маршрутов. Петицию подписали почти 150 человек.

"С 10 января 2022 года в Перми прекратят действовать бесплатные пересадки в муниципальном общественном транспорте. Одновременно начнет действовать новый тариф на оплату проезда. В 2021 году власти сократили длинные маршруты, ведущие в отдаленные регионы Перми. Между тем, площадь Перми, на секундочку, около 800 квадратных километров, это четвертое место по России! И тогда власти компенсировали это непопулярное решение как раз-таки бесплатными пересадками. Теперь эту компенсацию у людей забирают. В результате поездка из отдаленного региона обойдется в 33 руб. плюс 17 руб. пересадка равно 50 руб.! Это почти в два раза выше, чем в текущих ценах при стоимости проезда в 26 руб. Туда и обратно - уже 100 руб.", - говорится во второй петиции.

Авторы уточняют, что удобная система проездных документов, созданная пермскими властями, решает проблему только частично, и что транспортная реформа может фактически "привязать" к своим микрорайонам пенсионеров и граждан с невысокими доходами, поскольку в условиях постоянно растущих цен даже 50-100 руб. - трата, которой невозможно пренебречь.

Напомним, депутаты Пермской городской думы на ноябрьском заседании приняли новое тарифное меню, согласно которому стоимость проезда повысится до 33 рублей. Кроме того, будут отменены бесплатные пересадки и изменены цены на проездные билеты.

Вместо бесплатных пересадок, пересадка за 16,5 рублей. Отменены скидки для банковских карт.

Стоимость проездного билета на 30 поездок составит 940 рублей, на 40 поездок — 1240 рублей, безлимитный — 1785 рублей. При этом будут отменены скидки на оплату проезда по безлимиту. Вместо бесплатной пересадки будет предоставлена скидка в 50% на билет в течение 40 или 60 минут в зависимости от маршрутов.

Изменения вступают в силу с 10 января следующего года.