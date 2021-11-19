Пермяки протестуют против новых тарифов на транспорт: пока путем создания петиций

19 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермяки протестуют против новых тарифов на транспорт: пока путем создания петиций

Недовольные недавним повышением стоимости проезда в городском транспорте и отменой бесплатных пересадок пермяки создают петиции в интернете, передает корреспондент Накануне.RU.

Петицию против повышения стоимости проезда создал пермский крайком КПРФ.

"Уже не первый год городские власти ставят над нами транспортный эксперимент. И вот настал момент, когда чиновники в очередной раз добрались до наших кошельков. В ближайшее время планируется повысить действующую цену за проезд до 33 рублей. Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к главе города Перми Алексею Демкину и депутатам Пермской городской думы с тем, чтобы отменить необоснованный рост цен на проезд", - говорится в сообщении.

В настоящий момент петицию подписали уже 325 человек.

Вторая петиция - требование вернуть бесплатные пересадки либо изменить действующие маршруты. Пермяки выражают возмущение сокращением длинных маршрутов. Петицию подписали почти 150 человек.

"С 10 января 2022 года в Перми прекратят действовать бесплатные пересадки в муниципальном общественном транспорте. Одновременно начнет действовать новый тариф на оплату проезда. В 2021 году власти сократили длинные маршруты, ведущие в отдаленные регионы Перми. Между тем, площадь Перми, на секундочку, около 800 квадратных километров, это четвертое место по России! И тогда власти компенсировали это непопулярное решение как раз-таки бесплатными пересадками. Теперь эту компенсацию у людей забирают. В результате поездка из отдаленного региона обойдется в 33 руб. плюс 17 руб. пересадка равно 50 руб.! Это почти в два раза выше, чем в текущих ценах при стоимости проезда в 26 руб. Туда и обратно - уже 100 руб.", - говорится во второй петиции.

Авторы уточняют, что удобная система проездных документов, созданная пермскими властями, решает проблему только частично, и что транспортная реформа может фактически "привязать" к своим микрорайонам пенсионеров и граждан с невысокими доходами, поскольку в условиях постоянно растущих цен даже 50-100 руб. - трата, которой невозможно пренебречь.

Напомним, депутаты Пермской городской думы на ноябрьском заседании приняли новое тарифное меню, согласно которому стоимость проезда повысится до 33 рублей. Кроме того, будут отменены бесплатные пересадки и изменены цены на проездные билеты.

Вместо бесплатных пересадок, пересадка за 16,5 рублей. Отменены скидки для банковских карт.

Стоимость проездного билета на 30 поездок составит 940 рублей, на 40 поездок — 1240 рублей, безлимитный — 1785 рублей. При этом будут отменены скидки на оплату проезда по безлимиту. Вместо бесплатной пересадки будет предоставлена скидка в 50% на билет в течение 40 или 60 минут в зависимости от маршрутов.

Изменения вступают в силу с 10 января следующего года.



Теги: проезд, тариф, транспортная реформа, стоимость, бесплатные пересадки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.11.2021 13:40 Мск Пермякам повысили стоимость проезда и отменили бесплатные пересадки
Ранее 16.11.2021 11:22 Мск Пермская гордума может повысить стоимость проезда уже сегодня


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1227

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети