Пермяки требуют отставки Путина из-за повышения стоимости проезда

Пермские общественники, возмущенные резким повышением стоимости проезда в общественном транспорте с 26 до 33 рублей и отменой бесплатных пересадок, требуют отставки начальника департамента общественного транспорта Перми Анатолия Путина и объявить вотум недоверия депутатам, проголосовавшим за новый тариф, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст обращения опубликован на странице известной пермской общественницы Людмилы Елтышевой. В нем инициативная группа жителей утверждает, что повышение стоимости проезда не обосновано ни с экономической, ни тем более с социальной точки зрения. А чиновников мэрии обвиняют в том, что они не выполняют своих обязанностей по оказанию качественных услуг по перевозке пассажиров и обоснованному расходованию бюджетных средств.

"Автобусы и трамваи закупались администрацией Перми по ценам в два и более раз превышающим рыночные. Проезжая часть, тротуары, подходы к остановкам в любое время года содержатся ненадлежащим образом. На протяжении многих лет большинство остановочных комплексов города Перми находятся в безобразном состоянии. Отсутствует необходимая навигация. Пассажиры растеряны и не имеют доступной информации о том, как им передвигаться по городу, тем более с учетом постоянных изменений в движении. Администрация Перми не создает необходимую транспортную инфраструктуру для отдаленных районов Перми и новых микрорайонов. В период ухудшения социально-экономического положения в стране, падения доходов населения, пандемии и других обстоятельств считаем недопустимым необоснованное повышение стоимости проезда, еще большее ухудшение финансового состояния горожан", - говорится в обращении

Также пермяки требуют отменить решение гордумы о повышении стоимости проезда и наложить мораторий на ее повышение до тех пор, пока не будет пересмотрена методика расчета тарифа и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы. Все документы, на основании которых принималась методика и тариф, требуется сделать публичными.

Кроме того, общественники настаивают на созыве совета для обсуждения стратегии развития транспортной отрасли. С участием экспертов, предпринимателей, общественности, депутатов, чиновников.

Пермяки намерены собрать подписи, направить их вместе с этим обращением к главе региона, администрации президента, в прокуратуру и антимонопольную службу.