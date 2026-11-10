На Кубани предотвращён теракт против бойца армии России

На Кубани 69-летнему россиянину вменили госизмену.

Россиянин имеет вид на жительство Украины. По версии следствия, в 2025 году, находясь в Киеве, он договорился с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) о конфиденциальном сотрудничестве. Действуя по заданию куратора, он прибыл в Краснодарский край. Целью визита стала рекогносцировка береговой линии Черноморского побережья. Сведения он должен был отправить СБУшнику.

Позже россиянину поручили подготовить теракт против бойца армии России. Это ему не удалось, потому что злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". Подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.