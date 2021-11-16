Пермская гордума может повысить стоимость проезда уже сегодня

Пермская гордума объявила перерыв на полтора часа из-за внесения главой Перми Алексеем Демкиным двух проектов - об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте, а также о внесении изменений в отдельные решения думы в сфере транспортного обслуживания населения, передает корреспондент Накануне.RU.

Это означает, что известно, насколько подорожает общественный транспорт в Перми, может стать уже сегодня. По предварительной информации, стоимость проезда может составить 33 рубля. Размер экономически обоснованного тарифа может составить 35 - 36 рублей.

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании большинством голосов приняли новую методику регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте. За проект проголосовало 26 депутатов, шесть человек - против.

Напомним, ранее мэрия Перми заявила, что согласно новой методике, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20%: с 2 232 руб. до 1 785 руб. Аналогично подешевеют квартальный и годовой проездной. При этом стоимость разовой поездки возрастет. Сейчас она составляет 26 рублей.



Помимо общего пересмотра стоимости проездных билетов, разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1 260 руб.) и безлимитный на полмесяца (945 руб.) для гражданских проездных, для льготных проездных — безлимитный проездной для пенсионеров (1 050 руб.). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездных для школьников и студентов

Предложенная стоимость разовой поездки не является окончательной. В процессе обсуждения может вноситься корректировка ее величины, кроме того, при использовании проездных документов можно снизить стоимость одной поездки до 30–31 руб.