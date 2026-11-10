"Уральский строительный сервис" незаконно отключил тепло у ряда аптек

ООО "Уральский строительный сервис" оштрафовано за незаконное отключение теплоснабжения аптек. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.

Ранее было установлено, что единая теплоснабжающая организация нарушила антимонопольное законодательство, а именно п. 4 ч. 1 ст. 10 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". Компания самовольно отключила здания от теплоснабжения, установив металлические пластины в магистральные трубы.

Рассмотрев дело, комиссия Свердловского УФАС выдала обществу предписание возобновить подачу тепла надлежащего качества. Кроме того, компанию привлекли и к административной ответственности, оштрафовав на сумму свыше 894 тыс. рублей.