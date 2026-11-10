При закрытии сельских школ могут учитывать мнение жителей

Комитет СФ по науке, образованию и культуре планирует доработать законодательство, чтобы обязать власти учитывать мнение местных жителей при закрытии или реорганизации сельских школ. Инициатива была выдвинута сенатором Айратом Гибатдиновым.

Он отмечает, что законопроект призван исключить случаи самовольного закрытия школ главами муниципалитетов вопреки воле граждан. При этом глава комитета Лилия Гумерова отметила, что текущая редакция законопроекта нуждается в доработке, так как в ней не прописан механизм проведения опроса жителей, порядок фиксации их результатов и источники финансирования.

В Правовом управлении отметили, что в законе "Об образовании" уже существует механизм оценки последствий закрытия через специальные комиссии, учитывающие мнение общественных объединений. Гумерова предлагает закрепить обязательный учет мнения жителей путем донастройки текущей нормативно-правовой базы в отраслевом законодательстве и законе о местном самоуправлении.

По данным Минпросвещения, каждый год в России закрывается 400-500 сельских школ.