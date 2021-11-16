16 Ноября 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермякам повысили стоимость проезда и отменили бесплатные пересадки

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании приняли новое тарифное меню, согласно которому стоимость проезда повысится до 33 рублей. Кроме того, будут отменены бесплатные пересадки и изменены цены на проездные билеты, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместо бесплатных пересадок, пересадка за 16,5 рублей. Отменены скидки для банковских карт.

Стоимость проездного билета на 30 поездок составит 940 рублей, на 40 поездок — 1240 рублей, безлимитный — 1785 рублей. При этом будут отменены скидки на оплату проезда по безлимиту. Вместо бесплатной пересадки будет предоставлена скидка в 50% на билет в течение 40 или 60 минут в зависимости от маршрутов.

В числе парламентариев, выступивших против повышения стоимости проезда, был депутат Геннадий Сторожев.

"Мы поставили сами себя в дурацкое положение. Приняли повышенный тариф, вместо того, чтобы оставить тот тариф, который был. Я проголосовал против. Теперь как я должен себя вести при голосовании тарифного меню? Голосовать последовательно против. Это, получается, наказать людей. Проголосовать за - я не уверен, что в предлагаемом тарифе кто-то разобрался досконально сегодня. Мне кажется, мы допустили одну ошибку, которая влечет за собой другую. Приняли повышенный тариф, а теперь пытаемся сгладить его в интересах людей. Вряд ли из этого что-то путное получится. Получится бестолковщина, которая запутает и пользователей и разработчиков этого тарифного меню", - высказался парламентарий.

В ответ председатель думы Дмитрий Малютин пообещал лишить его слова.

"Пожалуйста, свои суждения оценочные, "бестолковщина" и тому подобное, оставьте при себе. Впредь будете нарушать регламент, лишу вас слова", - заявил он народному избраннику.

Большинством голосов изменения были приняты. Против высказались только трое парламентариев, столько же воздержались.

Изменения вступают в силу с 10 января следующего года.

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Теги: проезд, тариф, транспортная реформа, стоимость, бесплатные пересадки



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Ранее 16.11.2021 11:22 Мск Пермская гордума может повысить стоимость проезда уже сегодня


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