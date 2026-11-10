Украинская делегация получила от Зеленского мандат на обсуждение всех тем в Абу-Даби

Делегация Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби получила мандат на обсуждение всех вопросов. Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

"У нас есть мандат от <…> [Владимира] Зеленского обсуждать все темы", - цитирует его ТАСС.

Умеров отметил, что на протяжении последнего года и особенно последние два месяца украинская сторона вела "продуктивные дискуссии" с представителями США.

10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби проходит очередной раунд переговоров России, США и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, а также шесть экспертов.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В нее вошли руководитель офиса президента Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий и экс-глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов