Более 60 километров инженерных коммуникаций модернизируют в Ишиме

Более 60 километров инженерных коммуникаций модернизируют в Ишиме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения города рассчитана на 15 лет. В муниципалитете также построят и реконструируют восемь крупных объектов систем жизнеобеспечения.

1,5 километров водопроводных сетей и 16 колодцев уже заменили на ул. Гаражной и Курганской в Ишиме. Новые полимерные трубы будут служить 50 лет. За сезон завершен капремонт сетей водоотведения протяженностью 243 метра и девяти колодцев. С помощью спецтехники выполнена комплексная промывка 3,4 километров канализации и 3,6 километров водопроводных сетей. На поверхностном водозаборе заменили фильтрующую загрузку. Выявили и устранили скрытые утечки. Чтобы повысить качество и надёжность услуг, системы водоснабжения двух водозаборов города объединили в единую сеть. На очистных сооружениях канализации заменены лампы ультрафиолетового обеззараживания и отремонтирована камера смешения осадка.

"В первый год работы специалисты концессионера - "Росводоканал Тюмень" - при содействии администрации города максимально эффективно отрабатывают наиболее проблемные вопросы. Точечная настройка систем водоснабжения и водоотведения повышает качество услуг для населения. А это главная цель все большой работы, которая начинается в Ишиме по концессии", - прокомментировал начальник отдела департамента ЖКХ Тюменской области Антон Михеев.

До конца 2026 года специалистам предстоит обновить ещё 645 метров водопроводных сетей на ул. Алтайской и Фрунзе, а также капитально отремонтировать 20 водопроводных и 43 канализационных колодца.

К обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Ишима "Росводоканал Тюмень" приступил в декабре 2025 года. За 15 лет сумма инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры города превысит 7 миллиардов рублей.