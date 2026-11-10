В Москве на строительство цирка могут потратить 66 млрд

В Москве на строительство нового цирка могут выделить 66 млрд руб.

Это следует из проекта адресно-инвестиционной программы столицы на 2026-31 гг. В них говорится, что контрактная стоимость и (или) предельный объем бюджетных ассигнований – 66 млрд руб. Оплата выполненных работ – 2030 г. Старт строительства нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме дал мэр столицы Сергей Собянин 27 октября.

Работы планируют завершить в 2029 г. Общая площадь цирковой площадки составит 82,2 тыс. кв. м, а максимальная вместимость – 5 тыс. зрителей. Рядом с ним появится благоустроенный ландшафтный парк, в том числе зоны свободного выгула животных, где можно будет наблюдать за их жизнью, и двухуровневый паркинг, пишет ТАСС.

Ранее бурную дискуссию вызвал план реконструкции Большого цирка на проспекте Вернадского в Москве. Как выяснилось, от символа советского архитектурного модернизма планировали не оставить практически ничего. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, между собой их соединят переходом. Вместимость зрительного зала увеличится с 3 до 5 тыс. мест". Стиль нового цирка подчеркнуто "восточный". Одни увидели "восточную сказку" в золотой сосиске и шатре, другие схватились за сердце – настолько проект вульгарен и не вписывается в облик города. В итоге было принято решение построить здание на новом месте.