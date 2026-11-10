Почти 60% латвийцев за выступление Латвии на турнирах с участием России

Большинство (58%) опрошенных жителей Латвии считает, что латвийские сборные должны участвовать в международных спортивных турнирах, в которых также участвуют российские команды.

Из них 38% считает, что Латвии следует играть в том числе и против сборной России (20% - что не надо). Еще 31% полагает, что Латвии не нужно участвовать в спортивных турнирах, в которых участвует Россия. Результаты свидетельствуют о том, что население республики имеет совсем иной взгляд на спорт, нежели местные власти.

Вопрос обострился после недавнего решения Спортивного арбитражного суда разрешить российской команде участвовать в чемпионате мира по хоккею в мае следующего года в Германии. Ряд европейских федераций уже заявили о намерении бойкотировать матчи против России. Глава Немецкого хоккейного союза Франк Лутц сообщил, что организация вообще рассматривает вопрос об отказе от проведения турнира.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов отмечает, что для стран, бойкотирующих спортивные состязания из-за участия россиян, политика важнее спорта.

На днях стало известно, что Канада не допустит сборную России на молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в стране в конце года. Россиянам просто не выдадут визы. А Федерация хоккея Швейцарии заявила, что швейцарцы должны сыграть с россиянами 27 декабря, но власти не дадут сборной своей страны выйти на этот матч.