22 Ноября 2021
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Северный морской путь, Сабетта, танкеры, Ямал-СПГ (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

Застрявшие в СМП суда показали неготовность Севморпути к круглогодичной навигации

Севморпуть далек от круглогодичного использования. Такое мнение в беседе с корреспондентом Накануне.RU эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Комментируя ситуацию с попавшими в ледяной плен 24 судами в акватории Северного морского пути (СМП), Юшков отметил, что период судоходства по СМП по-прежнему очень ограничен. При этом саму проблему с застрявшими во льдах судами эксперт назвал скорее эпизодической, чем системной

"Потихоньку улучшается прогнозирование ледовой обстановки, потому, наверное, в этом плане ситуация будет улучшаться. Просто в ноябре как правило еще более менее судоходный период и сейчас на ноябрь прогнозировалась довольно слабая ледовая обстановка, но по факту, оказалось что льды довольно толстые. Вот они [суда - примеч.] и попали из-за ошибки прогнозирования погоды. Но, с другой стороны, это еще раз показывает, что пока судоходство по СМП - сложный процесс. Атомных ледоколов у нас не так много, чтобы водить караван. Почему атомного ледокола с ними не было изначально? Как раз потому, что прогноз был, что там все в порядке. Суда, которые там встали, в целом не очень-то приспособлены к большим льдам. Ни одного газовоза арктического класса НОВАТЭК там не стоит. Потому сейчас в данный момент - это не показатель какой-то системной проблемы. Дело не в судах, не в малом количестве ледоколов, а в том, что прогноз неправильный. Ну, и опять показывает, что по СМП - очень ограниченный период судоходства", - отметил эксперт.

Аналогичную точку зрения высказывают и в Росатоме. В компании подчеркивают, что проблема не является системной.



Теги: СМП, севморпуть, навигация



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