Кабмин РФ ждет нового роста перевозок грузов по Севморпути в 2023 году

Кабмин России ожидает увеличения перевозок грузов по Северному морскому пути в 2022 году относительно первоначального прогноза.

Как сообщил глава правительства премьер Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России", уже в 2023 году показатель возобновит поступательный рост. В текущем году по СМП перевезено 25 млн т грузов.

Премьер-министр назвал развитие СМП одним из ключевых приоритетов страны, а также напомнил о необходимости достижения целевого показателя перевозок в 80 млн т грузов к 2024 году.

За счет каких грузов планируется нарастить объем перевозок в предстоящем году Мишустин не уточнил, сообщают "Ведомости".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии Северного морского пути (СМП) до 2035 г. На 150 мероприятий выделят 1,8 трлн руб.