Власти России хотят повысить качество навигации Севморпути

Власти России хотят улучшить навигацию Севморпути.

Вице-премьер Александр Новак поручил повысить качество и достоверность ледовых прогнозов. Речь идет, в частности, о данных о площади и толщине льда в Арктике для СМП, следует из протокола совещания у заместителя председателя кабмина. Как говорят эксперты, такие прогнозы нужны компаниям, чтобы рассчитывать маршруты судов, а также оценивать необходимость ледокольного сопровождения.

Аналитики считают, что улучшение качества данных позволит крупному бизнесу экономить на транспортировке грузов свыше 1 млрд руб. в год, сообщают "Известия".

Напомним, кабмин России ожидает увеличения перевозок грузов по Северному морскому пути в 2022 году относительно первоначального прогноза. Как сообщил глава правительства премьер Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России", уже в 2023 году показатель возобновит поступательный рост.