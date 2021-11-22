22 Ноября 2021
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ледокол 50 лет Победы, Северный полюс, Арктика (2016) | Фото: russiadiscovery.ru

На Северном морском пути в ледяном плену оказались два десятка судов

24 судна, находившиеся в разных местах Северного морского пути (СМП), оказались в ледяном плену.

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал журналистам, что неуправляемая ситуация в акватории СМП начала складываться около двух недель назад. Из-за этого, в частности, начались задержки с поставкой продуктов и других товаров в районы Крайнего Севера и ДФО.

"Совпал ряд серьезных факторов. Первый — это поэтапное расширение перевозок по СМП, связанное и с объемом северного завоза, и с количеством реализуемых инвестиционных проектов, и с необходимостью развивать новые. [В результате] объемы [перевозок по СМП] серьезно возросли. Второе – это то, что пандемия наложила отпечаток на все мировую глобальную логистику и косвенно повлияла на сроки проводок судов, которых с плановых сентября-октября сдвинули на конец октября-ноябрь. То есть на тот период, когда не рекомендуется самостоятельное (без ледокольной проводки – прим. ред.) движение по СМП", - цитируют Лихачева "Ведомости".

Также сказался и неточный прогноз погоды.

В корпорации рассчитывают до конца декабря снять все проблемы и вызволить корабли. По восьми из них задача уже решена, отметил глава Росатома.

Резкое похолодание раньше обычного срока (впервые за семь лет) привело к тому, что не заказавшие ледового сопровождения суда простаивают в вынужденном дрейфе. За ними должны прийти атомные ледоколы.



Теги: северный морской путь, суда, ледокол, дрейф, погода



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