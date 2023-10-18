Путин пригласил руководителей заинтересованных стран присоединиться к проекту "Северный морской путь"

Президент России Владимир Путин призвал глав заинтересованных государств присоединиться к проекту "Северный морской путь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии, готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение",- заявил президент во время церемонии открытия третьего Международного форума "Один пояс, один путь".

Также глава государства сообщил, что уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.

Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, который полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.

Напомним, в 2022 году правительство России утвердило план развития Севморпути, общая стоимость всех мероприятий (более 150) составила более 1,8 трлн руб. На эти деньги предполагается строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север", угольного терминала "Енисей". Кроме того, план предусматривает строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке.

6 октября 2023 года в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь – в Балтийск, конечная точка – Санкт-Петербург. Транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, это вышло дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал.

Отметим, что на форуме "Один пояс, один путь" Путин рассказал и о других важнейших транспортно-логистических проектах России - о коридоре "Север - Юг", Северном широтном ходе и др. Путин сообщил, что Россия выступила с инициативой учредить в рамках объединения БРИКС постоянно действующую комиссию по транспортной логистике, которая – с участием и членов БРИКС, и стран – партнеров объединения, и других заинтересованных государств – могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе.