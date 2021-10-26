Число пострадавших при взрыве в Набережных Челнах выросло до пяти

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти.

Как передает Regnum, данные уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Ранее сообщалось, что девушка, которая после взрыва газа была госпитализирована, скончалась, врачам не удалось ее спасти. Она находилась в состоянии клинической смерти.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси, предварительно, произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного этажного панельного многоквартирного дома вечером 25 октября. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами. По данным мэрии, угрозы обрушения дома нет.