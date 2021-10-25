В Набережных Челнах ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

В Набережных Челнах, где в жилом доме взорвался газ, введён режим ЧС, сообщили Накануне.RU в МЧС РФ.

"Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, установлен местный уровень реагирования. По состоянию на 19.00 25 октября, в результате обрушения разрушены шесть квартир, всего в них жили 14 человек", - сообщили в министерстве.

Из-под завалов спасены три человека, в том числе два ребёнка. Под завалами предварительно находится один пострадавший.

В гостинице развёрнут пункт временного размещения на 400 человек.