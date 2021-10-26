26 Октября 2021
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Дом, взрыв газа, Набережные Челны (2021) | Фото: vk.com/nabchel

Хозяин взорвавшейся квартиры в Набережных Челнах состоял на учете у нарколога

Хозяин квартиры в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, в которой взорвался газ, жил один.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, мужчина состоял на учете у нарколога из-за алкоголизма. Уточняется, что 70-летний жилец госпитализирован.

В СК подтвердили, что в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси, предварительно, произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного этажного панельного многоквартирного дома вечером 25 октября. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами. По данным мэрии, угрозы обрушения дома нет.

Ранее сообщалось, что девушка, которая после взрыва газа была госпитализирована, скончалась, врачам не удалось ее спасти. Она находилась в состоянии клинической смерти. Пострадали пять человек.

По версии следствия, взрыв мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо из-за неправильной эксплуатацией газового оборудования.

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Хозяин взорвавшейся квартиры в Набережных Челнах состоял на учете у нарколога

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Теги: взрыв, набережные челны, взрыв газа



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