Хозяин взорвавшейся квартиры в Набережных Челнах стал фигурантом дела об убийстве

В СКР рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения части дома в городе Набережные Челны, где взорвался газ. Против хозяина квартиры возбуждено дело.

Напомним, 25 октября произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже жилого дома. В результате с различными травмами были госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, а также жилец данной квартиры. В дальнейшем в больнице скончалась пострадавшая 22-летняя девушка.

Изначально было возбуждено дело по статье УК РФ "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, а сегодня в отношении 70-летнего владельца квартиры, ставшей эпицентром хлопка, возбуждено дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".

"Установлено, что подозреваемый проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры", - отметили в СКР.

Сейчас решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Расследование продолжается.