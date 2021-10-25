Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии, девушка - в крайне тяжёлом, за её жизнь борются врачи", - цитирует РИА Новости заявление медиков.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси, предварительно, произошёл в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного этажного панельного многоквартирного дома. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами.