Умерла пострадавшая при взрыве в доме в Набережных Челнах

Девушка, которая после взрыва газа в Набережных Челнах была госпитализирована, скончалась, врачам не удалось ее спасти.

Она находилась в состоянии клинической смерти, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что двое раненых находятся в тяжёлом состоянии, девушка - в крайне тяжёлом.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси, предварительно, произошёл в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного этажного панельного многоквартирного дома. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами.

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