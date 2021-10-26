Квартиру в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа 11 лет назад

Квартиру в жилом доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за выявленных нарушений правил пользования газом в быту. Об этом сообщилиТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Казань".

Осмотр квартиры проводился в марте этого года, было подтверждено отключение - заглушка на трубе еще стояла.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могло стать самовольное подключение к газовой трубе, передает РЕН ТВ.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси, предварительно, произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного этажного панельного многоквартирного дома вечером 25 октября. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами. По данным мэрии, угрозы обрушения дома нет.

Ранее сообщалось, что девушка, которая после взрыва газа была госпитализирована, скончалась, врачам не удалось ее спасти. Она находилась в состоянии клинической смерти. Пострадали пять человек.