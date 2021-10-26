Власти: дому в Набережных Челнах после взрыва газа обрушение не грозит

Угрозы обрушения пятиэтажного дома в Набережных Челнах, где 25 октября произошел взрыв газа, нет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, разрушены три квартиры на пятом этаже и одна на четвертом этаже. Еще в двух квартирах на четвертом этаже по стенам пошли трещины.

Жители подъезда, где произошел взрыв, и двух соседних подъездов размещены в гостинице или переместились к родственникам. Жильцов из остальных подъездов пустили в свое жилье. Газ, электричество и теплоснабжение у них отсутствуют.

Как сообщалось ранее, девушка, которая после взрыва газа в Набережных Челнах была госпитализирована, скончалась, врачам не удалось ее спасти.