В Набережных Челнах в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

В одном из жилых домов Набережных Челнов взорвался газ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Трагедия случилась в 48 комплексе города, обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей жилого дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщили Накануне.RU в республиканском управлении СКР.

Telegram-канал "Mash" предполагает, что под завалами могут находиться четверо жителей.

"Татарстан 25/18. Взрыв газовоздушной смеси предварительно в квартире на 4 этаже 5-этажного панельного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения на месте. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами. Эвакуированы 32 человека. Спасены и переданы медикам четверо пострадавших", - сообщили Накануне.RU в МЧС России.

Под завалами находятся два человека.

"В ходе поисково-спасательной операции из завалов спасены три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются. На базе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан открыт телефон горячей линии (843) 288-45-63", - уточнили в управлении.