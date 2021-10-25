25 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
Дом, взрыв газа, Набережные Челны (2021) | Фото: СКР

В Набережных Челнах в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

В одном из жилых домов Набережных Челнов взорвался газ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Трагедия случилась в 48 комплексе города, обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей жилого дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщили Накануне.RU в республиканском управлении СКР.

Telegram-канал "Mash" предполагает, что под завалами могут находиться четверо жителей.

"Татарстан 25/18. Взрыв газовоздушной смеси предварительно в квартире на 4 этаже 5-этажного панельного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения на месте. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами. Эвакуированы 32 человека. Спасены и переданы медикам четверо пострадавших", - сообщили Накануне.RU в МЧС России.

Под завалами находятся два человека.

"В ходе поисково-спасательной операции из завалов спасены три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются. На базе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан открыт телефон горячей линии (843) 288-45-63", - уточнили в управлении.

Дом, взрыв газа, Набережные Челны(2021)|Фото: СКР

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В Набережных Челнах в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

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Теги: Набережные Челны, взрыв газа



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