Апелляционный суд не стал менять приговор свердловским экс-силовикам за продажу "прослушек"

Сегодня Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге рассмотрел жалобы на приговор по уголовному делу бывшего замначальника полиции ГУ МВД по Свердловской области, экс-начальника отдела МВД по Первоуральску Олега Грехова и бывшего начальника бюро специальных технических мероприятий областного ГУ МВД Артема Письменного.

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Напомним, обоих экс-силовиков обвиняли по части 5 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки организованной группой в крупном размере". В июне Грехову назначили штраф в размере 5 млн рублей. Однако суд учел время его содержания под стражей и домашним арестом, и снизил сумму наказания до 4,5 млн рублей.

Также Олег Грехов был лишен звания полковника полиции. Что касается Артема Письменного, суд назначил ему штраф в 2 млн рублей и лишил звания подполковника полиции в отставке.

Оба обжаловали свои приговоры. Как сообщили Накануне.RU во Втором апелляционном суде в Петербурге, в понедельник, 11 октября, их жалоба была рассмотрена. Оба судебных акта были оставлены без изменения.

Напомним, полковник Грехов был задержан в ноябре 2018 года по подозрению в коррупции. Тогда ему вменяли торговлю "прослушками". Позже он был отстранен от занимаемой должности. Летом 2019 года в деле появился новый эпизод – о получении крупной взятки.