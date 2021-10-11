Суд смягчил приговор убийцам Ксении Каторгиной

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге изменил приговор осужденным за убийство в Екатеринбурге "девушки на Ауди" - 27-летней Ксении Каторгиной. Двум преступникам из трех смягчили наказание.

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения отправилась продавать свою машину "Ауди Q5" и бесследно исчезла. Спустя пять дней ее бездыханное тело нашли в колодце на окраине Екатеринбурга. Подозреваемые Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова спустя несколько дней после убийства были задержаны в Челябинске, а их сообщник Марат Ахметвалиев - в Копейске.

Выяснилось, что преступники решили выманить Каторгину под предлогом покупки ее автомобиля, а вместо этого напали на Ксению, резали ее ножом и душили. Затем в Челябинске они продали авто перекупщикам за 350 тыс. руб.

В конце июня главаря группировки Федоровича приговорили к 20 годам в колонии особого усиленного режима. Меньшиковой дали 17 лет колонии общего режима, а Ахметвалиева приговорили к 20 годам "строгача". Все трое обжаловали это решение.

Как сообщили Накануне.RU во Втором апелляционном суде в Петербурге, сегодня, 11 октября, их жалоба была рассмотрена. В итоге приговор Ахметвалиеву и Меньшиковой был изменен.

"Ввиду неправильного применения уголовного закона приговор Свердловского областного суда от 25 июня 2021 года в отношении Меньшиковой изменен со смягчением наказания до 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, после отбытия которого, - ограничение свободы на два года, с установлением ограничений и возложением обязанностей. В отношении Ахметвалиева приговор изменен со смягчением наказания до 19,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в течение первых пяти лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима, после отбытия которого, - ограничение свободы на два года, с установлением ограничений и возложением обязанностей", - сообщили в суде.

Там добавили, что в остальной части приговор оставлен без изменения.