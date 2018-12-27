Экс-начальнику полиции Первоуральска продлили домашний арест до середины весны

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня, 27 декабря, принял решение о продлении меры пресечения бывшему начальнику ОМВД по Первоуральску Олегу Грехову. Как сообщили Накануне.RU в суде, Грехов останется под домашним арестом до 6 апреля 2019 года.

Напомним, Грехова задержали рано утром 7 ноября в ходе спецоперации. Как сообщал официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, его подозревают в коррупционном преступлении. Оперативную работу по высокопоставленному силовику вели УФСБ по Свердловской области и Управление собственной безопасности Главка. Грехов уже отстранен от занимаемой должности. Полковнику, как сообщал ранее источник Накануне.RU, вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ — "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Если вину силовика удастся доказать в суде, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.