Свердловский облсуд отложил рассмотрение апелляции на арест полковника Грехова

Свердловский областной суд отложил рассмотрение апелляции на арест начальника ОМВД по Первоуральску Олега Грехова.

Напомним, высокопоставленному силовику вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ - "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Он был арестован до 6 января следующего года. Однако защита полковника обжаловала этот вердикт.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, решение об отложении рассмотрения апелляции на арест Грехова было принято сегодня по ходатайству прокурора. Следующее заседание по данному вопросу назначено на 21 ноября.

Напомним, что если вину силовика удастся доказать в суде, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.