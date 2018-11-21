Облсуд отменил приговор начальнику полиции Первоуральска и отправил его под домашний арест

Областной суд Свердловской области рассмотрел апелляционную жалобу на арест начальника ОМВД по Первоуральску Олега Грехова, которого отправили под арест до 6 января и решил отменить приговор первой инстанции, тем самым снял заключение с него, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание было закрытым, журналистов впустили лишь на оглашение результатов.

Теперь Грехов находится под домашним арестом до 6 января.

Напомним, Грехова задержали рано утром 7 ноября в ходе спецоперации. Как сообщал ранее официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, его подозревают в коррупционном преступлении. Оперативную работу по высокопоставленному силовику вели УФСБ по Свердловской области и Управление собственной безопасности Главка. Грехов уже отстранен от занимаемой должности.

По данным источника Накануне.RU, полковнику Грехову вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ — "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Если вину силовика удастся доказать в суде, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.