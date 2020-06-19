На Ямале 21 вахтовик подхватил коронавирус после заселения в запрещённый Роспотребнадзором хостел

В Пуровском районе несколько десятков рабочих, приехавших на вахту, поселили в хостеле. Размещать их в таком отеле ранее запретил Роспотребнадзор. В итоге у 21 вахтовика подтвердился коронавирус, сообщили Накануне.RU в окружном оперштабе.

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Бизнесмен из Пуровского района и работодатель, доставивший на работу в район 71 вахтовика, разместили подчинённых в хостеле, несоответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это произошло, несмотря на запрет санврачами такого действия.

"Работодатель разместил их на обсервацию в хостеле без уведомления о данных действиях надзорного органа. Итог – у 21 сотрудника организации подтвердился коронавирус. 18 июня материалы о нарушениях были переданы в отдел МВД России по Пуровскому району", - сказала главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко.