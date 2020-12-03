Ковид тремя очагами "накрыл" крупнейшее газовое месторождение страны

У сотни вахтовиков крупнейшего в стране Бованенковского газового месторождения (ЯНАО) подтвердился коронавирус. Об этом говорится в обращении генерального директора "Газпром добыча Надым" Игоря Мельникова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мельников рассказывает о том, какие меры руководство приняло для того, чтобы не допустить распространения инфекции среди вахтовиков. Но вирус всё-таки проник на месторождение.

"Мы получили три очага коронавируса: базы ГСП, СГАТ, промбаза ВЖК ГП-1. Всего болеют 39 сотрудников "Газпром добыча Надым" и 70 – подрядных организаций. 99% из них переносят инфекцию без симптомов. В больничном комплексе на Бованенково создано 100 коек для больных с клиническими проявлениями, в гостинице и общежитии ВЖК Промбазы №1 – 160 коек для бессимптомных больных", - говорится в обращении.

В пресс-службе "Газпром добыча Надым" Накануне.RU подтвердили подлинность обращения генерального директора к работникам Бованенковского месторождения и уточнили, что оно вышло еще в середине ноября и предназначалось для внутреннего пользования.

Сотрудники компании, работающие на Бованенковском месторождении, регулярно проходят тестирование на COVID-19. У ряда сотрудников выявлены положительные результаты теста. В основном они переносят заболевание бессимптомно. Эпидемиологическая обстановка на месторождении находится под контролем, уточнили в компании.

В медицинском комплексе "Бованенково" на полную мощность работает ПЦР-лаборатория, есть достаточный запас тестов, экспресс-анализов. Заболевшие, а также контактировавших с ними и работников с признаками ОРВИ изолируют в специально подготовленных помещениях. Все работники, находящиеся под медицинским наблюдением, бесплатно обеспечены необходимыми лекарствами. Для экстренных случаев готовы палаты интенсивной терапии с койками, оснащенными подачей кислорода. При необходимости в "дочке" "Газпрома" готовы использовать региональную санавиацию.

Перевозка вахтового персонала идёт по плану при благоприятной для полётов погоде. По данным пресс-службы, все финансовые обязательства перед работниками, связанные, в том числе, с оплатой больничных или ожиданием перевахтовки, "Газпром добыча Надым" исполняет в соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором.

Напомним, что в марте из-за коронавируса работу вахтовиков Бованенковского месторождения уже приходилось приостанавливать. В уральском полпредстве тогда констатировали, что власти ЯНАО "проспали" старт борьбы с пандемией.